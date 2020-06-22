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Протесты в США ,  
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Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.

Решение о демонтаже монумента приняло руководство музея на фоне возникших в США протестов против расизма. Идею поддержали власти Нью-Йорка, у которых есть права на данный памятник. 

Издание отмечает, что активисты в течение многих лет выступали против этого памятника, считая его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то, что они могли быть «крайне неоднозначны», говорится в публикации.

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Президент музея Эллен Фаттер в беседе с журналистами издания подтвердила намерение демонтировать памятник. По ее словам, движение за расовую справедливость, возникшее в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, глубоко «тронуло» музейное сообщество.

«Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма... Проще говоря, пришло время его (памятник Рузвельту — РБК) снять», — сказала руководитель музея.

При этом она отметила, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. Его именем было решено назвать Зал Биоразнообразия.

В свою очередь, мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио заявил, что он попросить убрать конную статую, потому что возникает ощущение, что темнокожий и индеец «порабощены и расово неполноценны». Правнук Рузвельта Теодор Рузвельт IV, который является попечителем музея заявил, что он ободряет решение музея демонтировать монумент. По мнению, мир не нуждается в оставшихся с прошлого века памятниках и предметах старины, которые «не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости».
При этом источники издания отмечают, что после демонтажа памятника его судьба будет неизвестна.

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Фото: pcnotpc / Twitter

Снос памятников в ряде городов США и Европы начался после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Правоохранители заподозрили темнокожего мужчину в расплате поддельными чеками. В итоге один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. В момент задержания он кричал, что не может дышать, однако полицейские никак не отреагировали на его слова. В итоге 46-летний мужчина умер от асфиксии. Впоследствии были уволены четверо полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

После того, как в Портленде (штат Орегон) «радикалы» снесли статую первого президента США Джорджа Вашингтона, а затем обернули ее в американский флаг и подожгли, президент США Дональд Трамп предложил принять закон, по которому за сожжение американского флага будут сажать в тюрьму.

Теги: Нью-Йорк, Рузвельт, памятник, демонтаж
Материалы по теме
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
Общество
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
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