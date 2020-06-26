Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города

Недовольные жители города Ситка полагают, что статуя правителя русских поселений Александра Баранова оскорбляет чувства коренных народов. Город был основан Барановым в 1799 году и изначально назывался Новоархангельск

Памятник Андрею Баранову (Фото: VeteranOMON / Twitter)

Из центра города Ситка на Аляске предложили убрать памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков. С таким предложением выступила часть жителей Ситки, передает портал KTOO.

На этой неделе возле памятника, который установлен перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall, прошел митинг. Около 90 протестующих требовали перенести его в другое место. В ответ на это мэр Ситки Гэри Пэкстон пообещал, что власти займутся этим вопросом.

Петицию на портале Change.org за то, чтобы убрать статую, подписали более 1,5 тыс. человек.

Городской управляющий Джон Лич заявил ТАСС, что группа горожан протестует против статуи Баранова в связи с тем, «какой в нее вложен смысл». «Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США», — заявил он. Недовольные полагают, что памятник может «оскорблять чувства представителей коренных народов», пояснил Лич.