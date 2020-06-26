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Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города

Недовольные жители города Ситка полагают, что статуя правителя русских поселений Александра Баранова оскорбляет чувства коренных народов. Город был основан Барановым в 1799 году и изначально назывался Новоархангельск
Памятник Андрею Баранову
Памятник Андрею Баранову (Фото: VeteranOMON / Twitter)

Из центра города Ситка на Аляске предложили убрать памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков. С таким предложением выступила часть жителей Ситки, передает портал KTOO.

На этой неделе возле памятника, который установлен перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall, прошел митинг. Около 90 протестующих требовали перенести его в другое место. В ответ на это мэр Ситки Гэри Пэкстон пообещал, что власти займутся этим вопросом. 

Петицию на портале Change.org за то, чтобы убрать статую, подписали более 1,5 тыс. человек.

Городской управляющий Джон Лич заявил ТАСС, что группа горожан протестует против статуи Баранова в связи с тем, «какой в нее вложен смысл». «Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США», — заявил он. Недовольные полагают, что памятник может «оскорблять чувства представителей коренных народов», пояснил Лич.

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Есть и те, кто выступает в защиту статуи, которые указывают на ее историческую и художественную ценность, сообщил управляющий. Решение о возможном переносе памятника должен принять совет, но каких-либо законопроектов по этому поводу пока не было представлено, и вопрос не стоит на повестке, добавил он.

Пэкстон в свою очередь допустил, что статую Баранова в городе могут сохранить и одновременно возвести еще один памятник в честь тлинкитов — коренного населения юго-востока Аляски.

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Фотогалерея 

Памятник Баранову был установлен в Ситке 25 октября 1989 года. Город был основан Барановым в 1799 году как форт, получил название Новоархангельск и с 1808 года стал главным городом русской Америки. После 1867 года он был переименован в Ситку.

Баранов несколько лет воевал с местными индейцами тлинкитами. За отражение их набегов он получил орден Святой Анны II степени.

Недовольство вызывает не только памятник Баранову. Как отмечает местная газета Juneau Empire, жители города Джуно запустили петицию о сносе статуи госсекретаря США Уильяма Сьюарда, с именем которого связывают покупку Аляски у Российской империи.

В конце мая в США и других странах начались массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. В ряде городов акции переросли в беспорядки, их участники повредили памятники исторических личностей, которых они считают причастными к пропаганде рабства и расизма. В частности, от рук вандалов пострадали несколько памятников Христофору Колумбу в разных штатах. После этого президент Дональд Трамп разрешил арестовывать за разрушение памятников и любые другие акты вандализма.

Теги: Аляска, памятник
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