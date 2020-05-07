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Пандемия коронавируса ,  
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Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам

Медработникам, работающим с зараженными коронавирусом, предоставят дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие указа распространяется на врачей, средний и младший медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, которые непосредственно работают c зараженными COVID-19 или пациентами, имеющими подозрение на эту инфекцию.

В случае смерти медработников от коронавируса их родственники получат единовременную выплату в размере 2,7 млн. руб. Сотрудникам, которые получили инвалидность из-за перенесенного COVID-19, выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности они получат 68 тыс. руб.

Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В апреле Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб.

Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Теги: Владимир Путин, страхование, коронавирус, врачи
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