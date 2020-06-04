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Поправки в Конституцию ,  
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В Москве объяснили правила электронного голосования

В Мосгоризбиркоме заверили, что проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет и дистанционно при условии наличия регистрации на портале госуслуг
Фото: ЦИК России
Фото: ЦИК России

Принять участие в электронном голосовании в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию смогут все москвичи, у которых есть учетная запись на портале государственных услуг. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, специальных участков для электронного голосования создавать не будут, а проголосовать можно будет и дистанционно. «Будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК. Обычных участков в Москве чуть более 3600, это вместе участки по месту жительства и по месту пребывания», — сказал Реут.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что уже с 5 июня портал госуслуг сможет принимать заявки от россиян, которые захотят принять участие в электронном голосовании 1 июля. По его словам, форма заявления будет доступна всем пользователям.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что само голосование будет проходить на интегрированном портале og2020.ru.

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В соответствии со списком, который ЦИК утвердила на заседании 4 июня, в электронном дистанционном голосовании сможет также принять участие Нижегородская область. Помимо них в предварительном списке были Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование должно состояться 1 июля. После этого ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что поучаствовать в общероссийском голосовании готовы 67% россиян, из них 61% собирается поддержать изменения в Конституции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: поправки в Конституцию, электронное голосование
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