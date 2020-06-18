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Пандемия коронавируса ,  
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МИД оценил перспективы открытия европейских границ для россиян

Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Угроза заражения коронавирусной инфекцией в мире сохраняется до сих пор и говорить о конкретных датах открытия границ зарубежных государств для россиян пока нельзя. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет», — отмечают в МИД.

Если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. «И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — считают в российском внешнеполитическоми ведомстве.

Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения также должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в мире, считают в ведомстве.

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11 июня Европейская комиссия опубликовала список стран, туристам из которых рекомендовано разрешить въезд в страны Евросоюза с 1 июля.

В него вошли государства — члены союза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, не входящие в ЕС, но являющиеся членами Шенгенской зоны. Въехать в ЕС также смогут граждане пяти балканских стран — это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия.

Россия в этот список не попала. За день до публикации списка о том, что границы могут начать открывать уже с 1 июля, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном снятии ограничений на въезд в Россию и выезд из страны. Сейчас россиянам разрешено покидать страну только для того, чтобы ухаживать за живущими за границей родственниками, чтобы пройти лечение, а также в связи с работой или учебой.

Теги: МИД Росиии, туризм, границы
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