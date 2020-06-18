МИД оценил перспективы открытия европейских границ для россиян

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Угроза заражения коронавирусной инфекцией в мире сохраняется до сих пор и говорить о конкретных датах открытия границ зарубежных государств для россиян пока нельзя. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет», — отмечают в МИД.

Если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. «И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — считают в российском внешнеполитическоми ведомстве.

Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения также должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в мире, считают в ведомстве.