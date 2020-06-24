Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Сергей Нечаев (Фото: МИД РФ)

Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, передает «РИА Новости».

«Сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем», — сообщил Нечаев.

По его словам, дипломаты будут анализировать реакцию немецкого общества на публикацию. Нечаев отметил, что важным моментом статьи Путина является констатация совместной ответственности перед будущими поколениями.

Статья была опубликована 18 июня. Российский президент в ней рассуждает о причинах Второй мировой войны, некоторых ее аспектах, глобальных последствиях и переосмыслении в современном обществе.