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Политика ,  
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Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: МИД РФ)

Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, передает «РИА Новости».

«Сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем», — сообщил Нечаев.

По его словам, дипломаты будут анализировать реакцию немецкого общества на публикацию. Нечаев отметил, что важным моментом статьи Путина является констатация совместной ответственности перед будущими поколениями.

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Статья была опубликована 18 июня. Российский президент в ней рассуждает о причинах Второй мировой войны, некоторых ее аспектах, глобальных последствиях и переосмыслении в современном обществе.

В частности Путин возложил ответственность за начало войны на все ведущие мировые державы. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других», — написал российский лидер.

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В МИД Великобритании ответили на статью словами, что история «не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах».

Международные ведомства Латвии и Эстонии раскритиковали статью Путина, обвинив российского президента в искажении исторических фактов. В Кремле реакцию западных стран на публикацию назвали предсказуемой.

Теги: Германия, Владимир Путин, статья
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