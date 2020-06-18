Путин назвал причины Второй мировой войны

К началу войны привели «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», а ответственность за нее несут все ведущие страны, считает Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вторая мировая война не произошла в одночасье и не началась неожиданно и внезапно. Об этом говорится в статье президента Владимира Путина под заголовком «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», опубликованной в журнале The National Interest.

«Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает президент.

По словам Путина, ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал он.

Говорить о том, что к началу войны привел «двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа», несправедливо, считает Путин. 23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова — Риббентропа. О том, что без принятия пакта война бы не началась, ранее говорили, в частности, в МИД Польши, ссылаясь на мнение «большинства историков, тщательно исследовавших исторические документы». Это же утверждалось и в резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой 19 сентября 2019 года. Резолюция Европарламента, по словам Путина, «прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны». Президент пишет, что ее принятие «показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение послевоенного мирового порядка». В ней не упоминается Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия была обязана уступить Германии Судетскую область, также отмечает Путин в статье.