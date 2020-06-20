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В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Победу над нацистским режимом во Второй мировой войне удалось одержать благодаря совместным усилиям союзников, а отдельные государства не должны переписывать историю в своих собственных интересах. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель МИД Великобритании.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — сказал представитель британского МИДа.

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Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина, опубликованную ранее в журнале The National Interest. Как пишет Путин, ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства, а говорить о том, что к войне привел «двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа», несправедливо. В то же время президент отметил, что Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в годы войны.

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре. 14 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа над статьей завершена.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, Вторая мировая война
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