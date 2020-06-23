Песков назвал ошибкой расхождения в разноязычных версиях статьи Путина

Расхождение по цифрам (почти на 187 тыс.) об умерших в Ржевской битве в версиях статьи Путина на русском и английском языках вызвано тем, что текст в National Interest был отправлен, когда еще шла работа в архивах, пояснил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Расхождения по количеству потерь во время Ржевской битвы в версиях на английском и русском языках в статье президента Владимира Путина о Великой Отечественной войне являются ошибкой. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на то, что англоязычной версии, опубликованной в журнале National Interest, говорится о 1 154 968 погибших, тогда как в статье на русском языке (была опубликована на сайте Кремля) речь идет о 1 342 888 умерших.

«Эта ошибка, я вам объясню. Дело в том, что в National Interest статья отправлялась заранее, за несколько дней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст», — сказал Песков.

Он добавил, что цифры, появившиеся в англоязычной версии, поменялись в соответствии с данными, «которые были уточнены в нашем архиве, у [советского и российского историка, главы Федерального архивного агентства] Артизова». «Поэтому да, действительно, там разные цифры, но наиболее полная опубликована [в статье] на русском языке», — пояснил пресс-секретарь.