Песков назвал ошибкой расхождения в разноязычных версиях статьи Путина

Журналисты обратили внимание на слова историка и издателя архивов Игоря Петрова, который утверждал, что цитата, которую Путин приписал Адольфу Гитлеру, является неподтвержденной. Они уточнили у Пескова, помогал ли кто-то писать статью. «Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — ответил на это пресс-секретарь президента.

Петров имел в виду отрывок из статьи, где Путин пишет: «Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». По утверждению историка, это высказывание приводится в книге Бориса Хавкина «Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера», где он ссылается на «Застолье разговоры Гитлера» (книга с его высказываниями, записанными Генрихом Хаймом, Генри Пикером и Мартином Борманом). Такой же источник для цитаты приводится в «Военно-историческом журнале» за 1960 год, пишет Петров. Он добавляет, что нашел издание 1959 года книги с высказываниями Гитлера, но не обнаружил там упоминаемую фразу. Эта книга внесена в список экстремистских материалов Минюста.

Кроме того, в 2019 году историк Микаэль Нильссон опубликовал статью, посвященную разбору «Застольных разговоров Гитлера». Пересказывая книгу, Петров пишет, что в ней передаются неаутентичные слова фюрера, воспоминания о них были отредактированы «задним числом» и на них «нельзя положиться». Историк резюмирует, что Путин «использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник».

Статья Путина The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II («Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны») вышла в National Interest 18 июня. На сайте Кремля текст с заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» появился ночью 19 июня. В статье Путин писал, что ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. Он не намерен брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то, «не говоря о том, чтобы начинать новый раунд международной информационной конфронтации» в сфере истории. Путин отмечал, что оценивать произошедшие события должны историки.