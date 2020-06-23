Песков назвал ошибкой расхождения в разноязычных версиях статьи Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Прозрачность и непринужденный симфонизм: каким получился альбом Боба Дилана Стиль, 14:08 Куратор нового механизма инвестиций в Минфине уйдет в Минэкономразвития Политика, 14:03 Кремль ответил на вопрос о сценарии на случай непринятия поправок Общество, 14:02 Глава ВФЛА назвал криком души письмо Ласицкене и легкоатлетов Путину Спорт, 14:01 Военные медики ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев Общество, 13:49 ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса Финансы, 13:48 В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину Общество, 13:48 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 13:45 Как выглядят самые необычные олимпийские объекты в мире Недвижимость, 13:43 Экологи связали потоп в Москве с выброшенными медицинскими масками Зеленая экономика, 13:40  Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор Общество, 13:40 Запреты, самоизоляция и халвинг. Что будет с криптовалютой после COVID-19 Крипто, 13:36 Кремль попросил не переоценивать значение мемуаров Болтона Политика, 13:34 Защитник ЦСКА Фернандес избежал травмы в матче с «Зенитом» Спорт, 13:24
Общество ,  
0 

Песков назвал ошибкой расхождения в разноязычных версиях статьи Путина

Расхождение по цифрам (почти на 187 тыс.) об умерших в Ржевской битве в версиях статьи Путина на русском и английском языках вызвано тем, что текст в National Interest был отправлен, когда еще шла работа в архивах, пояснил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Расхождения по количеству потерь во время Ржевской битвы в версиях на английском и русском языках в статье президента Владимира Путина о Великой Отечественной войне являются ошибкой. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на то, что англоязычной версии, опубликованной в журнале National Interest, говорится о 1 154 968 погибших, тогда как в статье на русском языке (была опубликована на сайте Кремля) речь идет о 1 342 888 умерших.

«Эта ошибка, я вам объясню. Дело в том, что в National Interest статья отправлялась заранее, за несколько дней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст», — сказал Песков.

Путин назвал причины Второй мировой войны
Политика
Владимир Путин

Он добавил, что цифры, появившиеся в англоязычной версии, поменялись в соответствии с данными, «которые были уточнены в нашем архиве, у [советского и российского историка, главы Федерального архивного агентства] Артизова». «Поэтому да, действительно, там разные цифры, но наиболее полная опубликована [в статье] на русском языке», — пояснил пресс-секретарь.

Журналисты обратили внимание на слова историка и издателя архивов Игоря Петрова, который утверждал, что цитата, которую Путин приписал Адольфу Гитлеру, является неподтвержденной. Они уточнили у Пескова, помогал ли кто-то писать статью. «Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — ответил на это пресс-секретарь президента.

Петров имел в виду отрывок из статьи, где Путин пишет: «Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». По утверждению историка, это высказывание приводится в книге Бориса Хавкина «Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера», где он ссылается на «Застолье разговоры Гитлера» (книга с его высказываниями, записанными Генрихом Хаймом, Генри Пикером и Мартином Борманом). Такой же источник для цитаты приводится в «Военно-историческом журнале» за 1960 год, пишет Петров. Он добавляет, что нашел издание 1959 года книги с высказываниями Гитлера, но не обнаружил там упоминаемую фразу. Эта книга внесена в список экстремистских материалов Минюста.

Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Политика
Урмас Рейнсалу

Кроме того, в 2019 году историк Микаэль Нильссон опубликовал статью, посвященную разбору «Застольных разговоров Гитлера». Пересказывая книгу, Петров пишет, что в ней передаются неаутентичные слова фюрера, воспоминания о них были отредактированы «задним числом» и на них «нельзя положиться». Историк резюмирует, что Путин «использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник».

Статья Путина The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II («Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны») вышла в National Interest 18 июня. На сайте Кремля текст с заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» появился ночью 19 июня. В статье Путин писал, что ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. Он не намерен брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то, «не говоря о том, чтобы начинать новый раунд международной информационной конфронтации» в сфере истории. Путин отмечал, что оценивать произошедшие события должны историки.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Великая Отечественная война, Ржев
Материалы по теме
Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Политика
Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter