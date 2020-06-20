Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, многие его коллеги, в том числе в Госдепартаменте, сообщили, что «нужно время, нужно вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни».

Антонов отметил, что публикация «дала старт» дискуссии, а его собеседники указывают, что разговор об исторической памяти оказывает влияние на современные международные отношения, в том числе на отношения в области безопасности.

«Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна», — сообщил Антонов.