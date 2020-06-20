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Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, многие его коллеги, в том числе в Госдепартаменте, сообщили, что «нужно время, нужно вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни».

Антонов отметил, что публикация «дала старт» дискуссии, а его собеседники указывают, что разговор об исторической памяти оказывает влияние на современные международные отношения, в том числе на отношения в области безопасности.

«Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна», — сообщил Антонов.

Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Статья Путина была опубликована в американском журнале The National Interest 18 июня. В публикации президент отметил, что несправедливо считать, что причиной войны стал «двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа». Ответственность за начало конфликта так или иначе несут все ведущие мировые государства, подчеркнул он.

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью Путина, отметив, что она «в целом оправдывает агрессивную внешнюю политику Советского Союза». В МИД Великобритании в ответ на статью отметили, что отдельные государства не должны использовать историю в качестве политического инструмента.

В Кремле сочли реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что наличие реакции показывает, что статью прочли, а «каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом».

Теги: статья, Вторая мировая война
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