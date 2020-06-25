Эксперты оценили сроки второй волны вируса после вспышек в Китае и Корее

«Это, прежде всего, связано с тем, что заканчиваются отпуска, начинается обучение в школах, институтах, то есть люди возвращаются в коллективы и закрытые помещения. Сейчас еще можно помещения проветривать, уменьшить контакты, больше проводить времени на улице. Скученность же зачастую приводит к росту заболеваемости гриппом, другими ОРЗ и, скорее всего, коронавирусом», — сказала она.

«Прежде чем говорить о второй волне, необходимо понимать, о каком штамме вируса идет речь. Вполне возможно, что это завозной штамм. Китайцы уже сообщали, что он немного отличается от того, что было при первой волне», — рассказала директор института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, инфекция продолжает циркулировать в организме носителей, которые сами не болеют по причине разной восприимчивости к коронавирусу. Попович отметила, что данных о COVID-19 не так много и известно как минимум три штамма вируса, которые фигурировали в мае.

«Южноазиатский штамм отличался от европейского, он был мягким по сравнению с ним. В США также было зафиксировано два штамма, поэтому западные и восточные штаты так сильно различались в динамике распространения вируса», — сказала она.

Несмотря на то, что основная часть вируса COVID-19 остается стабильной, меняются остальные элементы генотипа, в том числе «определяющие его заразность», уточнила эксперт. «Мутация любого вируса происходит довольно случайно, поэтому невозможно предсказать, где будет следующий вирус, его контагиозность и летальность», — заключила Попович.

Как отметил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в Южной Корее эпидемия прошла «на довольно низких числах заразившихся и умерших». Говорить о возникновении второй волны еще рано, считает эксперт, допуская появление отдельных вспышек. «В России и Москве тоже есть спад, хотя я не исключаю временного подъема заболеваемости в связи с отменой ограничений», — отметил он.

С мнением о локальных вспышках в отдельных странах согласен вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Признаков глобальной волны я не вижу, а локальные вспышки возможны, тут все зависит от действий властей», — сказал собеседник РБК.

Ранее южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле. В начале недели было выявлено 17 новых случаев, что стало минимальным показателем с 26 мая. При этом руководство KCDC считает, что в стране началась вторая волна пандемии, источниками распространения которой стали ночные клубы.

В Китае в середине июня новая вспышка заболевания произошла на столичном оптовом рынке «Синьфади». В районе Фэнтай, где находится рынок, власти ввели «режим военного времени». К 15 июня было протестировано более 76 тыс. человек, среди них коронавирус был выявлен у 59.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключал появление второй волны эпидемии и в России, однако выражал мнение, что «она не будет такой, как первый приход инфекции». Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса уже этой осенью.