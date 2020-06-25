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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили сроки второй волны вируса после вспышек в Китае и Корее

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Выявленные в Китае и Южной Корее новые случаи заражения коронавирусом являются частью прежней волны пандемии COVID-19. Вторая волна заболеваемости еще не наступила, заявили опрошенные РБК эксперты-инфекционисты.

Резкую вспышку заболеваемости в Китае выявили 12 июня. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 24 июня число заболевших увеличилось на 439 человек. При этом суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае с конца апреля и вплоть до новой вспышки не превышал 20. В Южной Корее число заболевших коронавирусом начало расти в конце весны. По данным ВОЗ, в стране с 27 мая было зафиксировано более тысячи случаев.

По мнению врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, выявление определенного количества зараженных будет происходить столько времени, сколько будет продолжаться тестирование на коронавирус.

«Это не новая волна, потому что вирус никуда не делся, и мы с ним будем жить. В большинстве стран идет широкое тестирование, поэтому все время будут выявляться новые случаи. Когда речь идет о 17 или 70 случаях, о скачке заболеваемости говорить рано. Также рано говорить об этом, когда на одном предприятии в Германии заразились до тысячи человек — это локальная вспышка, связанная с определенными условиями жизни людей и высокой степенью контактов» — сообщила она РБК.

Кожевникова отметила, что рост числа заболевших коронавирусом скорее ожидается к октябрю-ноябрю, так как осенью повышается риск заражения острыми респираторными инфекциями.

«Это, прежде всего, связано с тем, что заканчиваются отпуска, начинается обучение в школах, институтах, то есть люди возвращаются в коллективы и закрытые помещения. Сейчас еще можно помещения проветривать, уменьшить контакты, больше проводить времени на улице. Скученность же зачастую приводит к росту заболеваемости гриппом, другими ОРЗ и, скорее всего, коронавирусом», — сказала она.

В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса
Общество
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

«Прежде чем говорить о второй волне, необходимо понимать, о каком штамме вируса идет речь. Вполне возможно, что это завозной штамм. Китайцы уже сообщали, что он немного отличается от того, что было при первой волне», — рассказала директор института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, инфекция продолжает циркулировать в организме носителей, которые сами не болеют по причине разной восприимчивости к коронавирусу. Попович отметила, что данных о COVID-19 не так много и известно как минимум три штамма вируса, которые фигурировали в мае.

«Южноазиатский штамм отличался от европейского, он был мягким по сравнению с ним. В США также было зафиксировано два штамма, поэтому западные и восточные штаты так сильно различались в динамике распространения вируса», — сказала она.

Несмотря на то, что основная часть вируса COVID-19 остается стабильной, меняются остальные элементы генотипа, в том числе «определяющие его заразность», уточнила эксперт. «Мутация любого вируса происходит довольно случайно, поэтому невозможно предсказать, где будет следующий вирус, его контагиозность и летальность», — заключила Попович.

Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как отметил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в Южной Корее эпидемия прошла «на довольно низких числах заразившихся и умерших». Говорить о возникновении второй волны еще рано, считает эксперт, допуская появление отдельных вспышек. «В России и Москве тоже есть спад, хотя я не исключаю временного подъема заболеваемости в связи с отменой ограничений», — отметил он.

С мнением о локальных вспышках в отдельных странах согласен вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Признаков глобальной волны я не вижу, а локальные вспышки возможны, тут все зависит от действий властей», — сказал собеседник РБК.

Ранее южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле. В начале недели было выявлено 17 новых случаев, что стало минимальным показателем с 26 мая. При этом руководство KCDC считает, что в стране началась вторая волна пандемии, источниками распространения которой стали ночные клубы.

В Китае в середине июня новая вспышка заболевания произошла на столичном оптовом рынке «Синьфади». В районе Фэнтай, где находится рынок, власти ввели «режим военного времени». К 15 июня было протестировано более 76 тыс. человек, среди них коронавирус был выявлен у 59.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключал появление второй волны эпидемии и в России, однако выражал мнение, что «она не будет такой, как первый приход инфекции». Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса уже этой осенью.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, новости
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