СМИ сообщили о закрытии рынка в Пекине из-за новых случаев коронавируса

В Пекине закрыли торговый зал оптового рынка после подтверждения коронавиурса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая. Об этом сообщает газета Beijing news.

По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади». Его сотрудникам проводят тестирования, передает издание. Кроме того, работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории южного района Фэнтай, где находились инфицированные.

Газета отмечает, что за последние два дня в Пекине выявили три новых случая коронавируса. Двое из инфицированных за последние недели не выезжали за пределы Пекина, а один из них ездил в город Циндао, отмечает издание.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, за прошедшие сутки в стране зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом, причем шесть из них были завезены из других стран.

С начала распространения коронавируса в Китае подтвердили 83 тыс. случаев заражения. При этом более 78 тыс. человек уже выздоровели, 4,6 тыс. умерли.