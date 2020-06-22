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В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса

Источниками инфекции в Сеуле стали ночные заведения. Власти предупредили о возможном возврате к социальному дистанцированию
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле, передает агентство Yonhap.

По данным центра, в понедельник в Южной Корее были выявлены 17 новых случаев заражения, это минимальный показатель с 26 мая. Однако глава KCDC Чон Ын Ген уверена, что в Сеул уже пришла вторая волна, а источниками распространения инфекции стали ночные клубы. Она объяснила свою позицию тем, что абсолютное большинство новых случаев приходится именно на столицу.

Глава центра мониторинга указала, что в Южной Корее ждали появления второй волны ближе к декабрю, но, судя по всему, этот прогноз оказался ошибочным.

Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам: под вопросом окажется дальнейшая работа ресторанов и увеселительных заведений.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Режим изоляции введут в случае, если ежедневное число заболевших будет достигать 30, а заполняемость коек в больницах составит 70%. Власти предупредили, что со вторника начнут ограничивать въезд людей из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Также в местных лечебных учреждениях намерены изменить правила приема пациентов. Если раньше всех людей с легкими симптомами направляли на исследование в больницы, то теперь для них будут открыты специальные центры.

Первая крупная вспышка COVID-19 в Южной Корее была зафиксирована в конце февраля. Тогда ежедневно здесь выявляли по 900 случаев. Выявление контактов заболевших с дальнейшей самоизоляцией этих людей и соблюдение социальной дистанции позволили улучшить ситуацию.

Сейчас Южная Корея входит в седьмой десяток стран по числу выявленных случаев заражения. По данным KCDC, всего с начала пандемии в стране заболели 12 438 человек. 280 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Южная Корея, коронавирус, Сеул
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