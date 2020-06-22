В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса

Источниками инфекции в Сеуле стали ночные заведения. Власти предупредили о возможном возврате к социальному дистанцированию

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Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле, передает агентство Yonhap.

По данным центра, в понедельник в Южной Корее были выявлены 17 новых случаев заражения, это минимальный показатель с 26 мая. Однако глава KCDC Чон Ын Ген уверена, что в Сеул уже пришла вторая волна, а источниками распространения инфекции стали ночные клубы. Она объяснила свою позицию тем, что абсолютное большинство новых случаев приходится именно на столицу.

Глава центра мониторинга указала, что в Южной Корее ждали появления второй волны ближе к декабрю, но, судя по всему, этот прогноз оказался ошибочным.

Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам: под вопросом окажется дальнейшая работа ресторанов и увеселительных заведений.