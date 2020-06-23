Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.

«Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента», — сказала она.

23 июня президент выступил с обращением к гражданам. В ходе него глава государства объявил, что ставка НДФЛ на доходы более 5 млн руб. в год составит 15% вместо 13%. Налог на прибыль ИТ-компаний снизят с 20 до 3%, а ставку страхового взноса для них бессрочно снизят почти в два раза — до 7,6%.

Кроме того, Путин анонсировал ряд мер для поддержки граждан с детьми. Так, в июле будет произведена еще одна единовременная выплата семьям с детьми до 16 лет. Также в июле и августе сохранятся повышенные выплаты безработным.