Антикризисные меры , 23 июн, 18:22
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Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6%
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с 14 до 7,6% бессрочно. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к нации. Трансляцию ведет телеканал РБК.
Путин напомнил о том, что до 15% была понижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
«Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал президент.
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