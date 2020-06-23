Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с пострадавшей в ходе перелета собакой Общество, 18:30 Разбор «Черного зеркала»: появятся ли чипы для погружения в свои страхи Индустрия 4.0, 18:30  Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам Политика, 18:29 Майкл Китон планирует снова сыграть Бэтмена Стиль, 18:24 Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6% Технологии и медиа, 18:22 XRP, Litecoin и другие. Соучредитель Blockfyre назвал худшие криптовалюты Крипто, 18:15 Давид Якобашвили продаст бизнес по производству круп Бизнес, 18:15 Сотрудники возвращаются в офисы: какой будет работа после пандемии Pro, 18:03 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 18:03 Акции IT-компаний выросли после объявления Путиным налогового маневра Quote, 18:01 Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Общество, 17:58 В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли Экономика, 17:53 Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми Общество, 17:49 Путин предложил разрешить становиться самозанятыми с 16 лет Общество, 17:45
Антикризисные меры ,  
0 

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с 14 до 7,6% бессрочно. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к нации. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Путин напомнил о том, что до 15% была понижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.

«Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал президент.

Путин потребовал отсекать архаичные препоны в информационных технологиях
Общество
Владимир Путин

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, ставка, страховые компании
Материалы по теме
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter