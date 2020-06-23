Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с 14 до 7,6% бессрочно. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к нации. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Путин напомнил о том, что до 15% была понижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.

«Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал президент.

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