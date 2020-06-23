Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Президент Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. В нем он анонсировал ряд мер поддержки, а также повышение НДФЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поддержка граждан

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно.

Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе.

Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября. Работодатели должны учитывать их при расчете отпускных.

Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в «Московской и Санкт-Петербургской агломерациях» — до 12 млн руб.

Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. При этом такие начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.).

Изменение НДФЛ