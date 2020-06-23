Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало РБК Pro «Шпион» из ФНС — ваш подчиненный: как собирает данные налоговая РБК Pro Три ошибки компаний при создании бренда: стратег Студии Артемия Лебедева РБК Pro Пусть халтурит: почему преданных сотрудников больше не ценят Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное Политика, 18:37 В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с пострадавшей в ходе перелета собакой Общество, 18:30 Разбор «Черного зеркала»: появятся ли чипы для погружения в свои страхи Индустрия 4.0, 18:30  Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам Политика, 18:29 Майкл Китон планирует снова сыграть Бэтмена Стиль, 18:24 Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний до 7,6% Технологии и медиа, 18:22 Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, превысив ₽3400 Quote, 18:19 XRP, Litecoin и другие. Соучредитель Blockfyre назвал худшие криптовалюты Крипто, 18:15 Давид Якобашвили продаст бизнес по производству круп Бизнес, 18:15 Сотрудники возвращаются в офисы: какой будет работа после пандемии Pro, 18:03 «Спартак» попросил полицию прекратить уголовное дело против фанатов Спорт, 18:03 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 18:03 Акции IT-компаний выросли после объявления Путиным налогового маневра Quote, 18:01 Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Общество, 17:58
Политика ,  
0 

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Президент Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. В нем он анонсировал ряд мер поддержки, а также повышение НДФЛ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поддержка граждан

  • В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно.
  • Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе.
  • Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября. Работодатели должны учитывать их при расчете отпускных.
  • Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в «Московской и Санкт-Петербургской агломерациях» — до 12 млн руб.
  • Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. При этом такие начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.).

Самые уязвимые в кризис: важные моменты в работе с самозанятыми
Pro

Изменение НДФЛ

  • C 1 января 2021 года ставка НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год составит 15% вместо 13%. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн руб. в год. Полученные от этого дополнительные доходы бюджета будут «окрашены» — направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

Силуанов назвал срок возвращения к вопросу о повышении НДФЛ для богатых
Экономика

Поддержка бизнеса

  • Налог на прибыль для ИT-компаний будет снижен с 20 до 3%. Одобрен налоговой маневр для ИT-отрасли: ставка страхового взноса будет бессрочно снижена почти в два раза, до 7,6%.
  • Будет расширена программа льготного кредитования по ставке 2% для пострадавших отраслей.
  • Упрощается выплата налога на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний для владельцев активов за рубежом: разрешается выплата 5 млн руб. в год без дополнительной отчетности.

Апрельские тезисы: о чем Путин говорил в последних обращениях к россиянам
Политика
Владимир Путин

Поддержка регионов

  • Правительству поручено выплатить регионам дополнительно 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией.
  • Еще 100 млрд руб. будут направлены на обновление дорог в регионах.

Автор: Юлия Сапронова
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter