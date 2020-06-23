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Общество ,  
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Путин решил распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье

В Москве и Петербурге речь идет о жилье стоимостью до 12 млн руб., в остальных регионах — до 6 млн руб.
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам России предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн руб. По его словам, ранее льготная ипотека распространялась на новое жилье стоимостью до 3 млн руб.

В Московской и Санкт-Петербургской городских агломерациях льготная ипотека распространится на жилье стоимостью до 12 млн руб. «Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что специальная программа льготной ипотеки с помощью кредита по ставке 6,5% была запущена этой весной. «Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку», — сказал президент.

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Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Постановление правительства о льготных ипотечных кредитах, о которых говорил Путин, премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля. Тогда это объяснялось мерами для поддержки строительной отрасли.

В соответствии с правительственным документом оформить ипотеку по ставке 6,5% можно до 1 ноября. Программа распространялась на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах лимит по объему кредитов не должен был превышать 3 млн руб.

Льготная ипотека предусматривала минимальный взнос в размере 20%. Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам должно возместить государство.

РБК направил запрос в Минстрой.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Надежда Федорова
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