Путин решил распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье

В Москве и Петербурге речь идет о жилье стоимостью до 12 млн руб., в остальных регионах — до 6 млн руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам России предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн руб. По его словам, ранее льготная ипотека распространялась на новое жилье стоимостью до 3 млн руб.

В Московской и Санкт-Петербургской городских агломерациях льготная ипотека распространится на жилье стоимостью до 12 млн руб. «Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что специальная программа льготной ипотеки с помощью кредита по ставке 6,5% была запущена этой весной. «Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку», — сказал президент.

Постановление правительства о льготных ипотечных кредитах, о которых говорил Путин, премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля. Тогда это объяснялось мерами для поддержки строительной отрасли.