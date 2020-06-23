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Вильфанд сообщил о погоде в Москве в день парада Победы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во время парада Победы температура в Москве будет около 17–18 градусов тепла, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночь будет довольно прохладной, около 7–12 градусов. Но солнце сейчас очень интенсивное, мы недалеко совсем ушли от солнцестояния, оно сильно греет почти с самого утра, я думаю, что во время парада будет порядка 17–18 градусов», — сказал он. Вильфанд добавил, что днем воздух прогреется до 23–25 градусов.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли из-за эпидемии коронавируса. В конце мая президент Владимир Путин назначил парад на 24 июня, в этот день он проходил на Красной площади в 1945 году.

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Парад начнется в 10:00. Праздничный салют был запланирован на 22:00, однако его решили сдвинуть на час вперед из-за длинного светового дня.

В Минобороны указывали, что парад будет длиться полтора часа. В ходе него будут использоваться некоторые элементы исторического парада 1945 года.

Теги: новости, погода, Роман Вильфанд
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