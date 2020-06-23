ЦОДД предупредил об осложнении движения в Москве накануне Парада

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение транспорта в центре Москвы будет осложнено вечером 23 июня и 24 июня из-за приезда иностранных делегаций для участия в параде Победы. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

В ЦОДДе отметили, что высокопоставленные делегации начнут прибывать уже 23 июня, в связи с чем вводятся дополнительные ограничения движения. «В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», — говорится в сообщении.

В ЦОДДе посоветовали водителям заранее планировать свой маршрут, а также призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города, что позволит сделать поездку более прогнозируемой.

Парад Победы пройдет на Красной площади 24 июня. Решение о переносе мероприятия из-за пандемии коронавируса в середине апреля принял президент России Владимир Путин. При этом 9 мая в Москве и ряде российских регионов прошла воздушная часть парада. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также обратился с речью к россиянам по случаю Дня Победы.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на парад приедут представители девяти зарубежных стран.