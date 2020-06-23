Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже

По указу президента в столице и других городах России салют в день парада Победы 24 июня должен начаться в 22:00 по местному времени, однако в Москве его решили сместить на час позже, примеру последовали в Хабаровске и Смоленске

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Праздничный салют в Москве в честь парада Победы, который состоится 24 июня, начнется в 23:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Согласно указу президента Владимира Путина артиллерийский салют в Москве и других городах должен состояться в 22:00 по местному времени.

«24 июня впервые в истории салют начнется на час позже», — сказали в пресс-службе. Такое решение там объяснили длинным световым днем.

Накануне в Западном военном округе агентству сообщили, что вечером 24 июня в Москве «будет выпущено около 10 тыс. салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны».

Перенести салют на час позже решили и в других российских городах. На сайте администрации Хабаровска говорится, что мероприятие пройдет в 23:00 (18:00 мск). Причины переноса там не уточнили.