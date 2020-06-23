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Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже

По указу президента в столице и других городах России салют в день парада Победы 24 июня должен начаться в 22:00 по местному времени, однако в Москве его решили сместить на час позже, примеру последовали в Хабаровске и Смоленске
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Праздничный салют в Москве в честь парада Победы, который состоится 24 июня, начнется в 23:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Согласно указу президента Владимира Путина артиллерийский салют в Москве и других городах должен состояться в 22:00 по местному времени.

«24 июня впервые в истории салют начнется на час позже», — сказали в пресс-службе. Такое решение там объяснили длинным световым днем.

Накануне в Западном военном округе агентству сообщили, что вечером 24 июня в Москве «будет выпущено около 10 тыс. салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны».

Генеральная репетиция парада Победы в российских городах. Фоторепортаж
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Перенести салют на час позже решили и в других российских городах. На сайте администрации Хабаровска говорится, что мероприятие пройдет в 23:00 (18:00 мск). Причины переноса там не уточнили.

Также на 23:00 назначили салют в Смоленске, передают «Смоленская газета» и информационное агентство «О чем говорит Смоленск». Власти Воронежа 11 июня решили обойтись без салюта и задумывались над отменой парада. Позже парад решили все же провести, но салют перенесли, новую дату для него пока не назвали.

Изначально военный парад и салют в честь дня Победы должны были традиционно пройти 9 мая, однако из-за коронавируса Путин перенес мероприятия. Позже датой парада он назвал 24 мая. В день Победы, 9 мая, в Москве провели авиационную часть парада, а вечером запустили праздничный салют, который транслировался онлайн.

Столичный мэр Сергей Собянин рекомендовал москвичам остаться дома и не посещать праздничные мероприятия, несмотря на отмену режима самоизоляции и цифровых пропусков.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: парад Победы, салют, Москва, Смоленск, Хабаровск
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