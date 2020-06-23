В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли

Президент предложил бессрочно снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%. А ставка налога на прибыль для них уменьшится с нынешних 20% до 3%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал глава государства.

«Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — заверил президент.

Глава государства также попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. «Мы также должны быть здесь конкурентоспособными», — сказал он.