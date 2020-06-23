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В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли

Президент предложил бессрочно снизить ставку страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%. А ставка налога на прибыль для них уменьшится с нынешних 20% до 3%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», — сказал глава государства.

«Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — заверил президент.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава государства также попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. «Мы также должны быть здесь конкурентоспособными», — сказал он.

О возможных преференциях IT-компаниям 22 июня сообщали «Ведомости». Речь шла не только о снижения страховых взносов до 7,6% и снижении налога на прибыль до 3%, но также об отмене НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках. Также говорилось о том, что разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.

Разработать комплексный налоговый маневр для IT-отрасли президент Владимир Путин поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Эти меры должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В марте IT-компании просили Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса. В письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отмечал, что в условиях кризиса IT-индустрия пострадала одной из первых из-за снижения покупательной способности клиентов и их затрат на непрофильную деятельность.

Автор: Артем Филипенок
Теги: IT, Владимир Путин, налоговый маневр
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