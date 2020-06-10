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Общество ,  
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Путин потребовал отсекать архаичные препоны в информационных технологиях

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии заявил, что необходимо отсекать архаичные препоны в разработке информационных технологий, стенограмма с мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что важно не упустить из виду те трудности, с которыми столкнулась эта отрасль и экономика в целом из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Обращаясь к членам правительства и властям регионов, Путин призвал уделять пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских ИT-компаний. Глава государства указал на необходимость сохранить доходы людей в этой сфере и создать новые рабочие места.

Ранее в июне председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров направили письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предупредили, что Россию в 2020–2021 годах могут покинуть до 15 тыс. ИT-специалистов.

Авторы письма указали, что на разработку ПО уходят годы, и в случае банкротства ИT-компаний их восстановление будет крайне трудным, а спад в отрасли может привести к сокращению персонала. Согласно данным опроса, которые привели Касперская и Макаров, средняя выручка разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с 2019 годом, а более 10% компаний сообщили о ее падении более чем на 90%.

Теги: IT, информационные технологии, Владимир Путин
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