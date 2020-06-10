Путин потребовал отсекать архаичные препоны в информационных технологиях

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии заявил, что необходимо отсекать архаичные препоны в разработке информационных технологий, стенограмма с мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что важно не упустить из виду те трудности, с которыми столкнулась эта отрасль и экономика в целом из-за пандемии коронавируса.

Обращаясь к членам правительства и властям регионов, Путин призвал уделять пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских ИT-компаний. Глава государства указал на необходимость сохранить доходы людей в этой сфере и создать новые рабочие места.