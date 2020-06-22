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«Ведомости» узнали суть налогового маневра в ИТ-сфере

Разработать комплексный план поддержки высокотехнологичных компаний и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики поручал Владимир Путин
Фото: Владимир Крайнов / ТАСС
Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

Российские ИТ-компании получат налоговые преференции: правительство планирует снизить для них страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%, пишут «Ведомости». Это основные параметры налогового маневра для ИТ-отрасли, который планирует провести правительство. Уже в ближайшее время эти цифры будут озвучены, рассказали газете два федеральных чиновника.

Кроме того, для технологических компаний будет отменен НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.

«Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.

Путин поручил разработать налоговый маневр для компаний связи и ИТ
Технологии и медиа
Совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи

Цель этих мер — стимулировать экспорт российского софта, а также вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.

Разработать комплексный налоговый маневр для ИТ-отрасли президент Владимир Путин поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Эти меры должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.

В марте ИТ-компании просили Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса. В письме исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отмечал, что в условиях кризиса ИТ-индустрия пострадала одной из первых из-за снижения покупательной способности клиентов и их затрат на непрофильную деятельность.

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
Технологии и медиа
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Согласно опросу среди ИТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% респондентов планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения планируются у 42% ИТ-компаний. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предупредили, что в 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тыс. ИТ-специалистов.

Они также попросили признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, чтобы дать компаниям доступ к уже принятым государством мерам поддержки.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: налоги, правительство, ИТ-компании
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