«Ведомости» узнали суть налогового маневра в ИТ-сфере

Разработать комплексный план поддержки высокотехнологичных компаний и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики поручал Владимир Путин

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

Российские ИТ-компании получат налоговые преференции: правительство планирует снизить для них страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%, пишут «Ведомости». Это основные параметры налогового маневра для ИТ-отрасли, который планирует провести правительство. Уже в ближайшее время эти цифры будут озвучены, рассказали газете два федеральных чиновника.

Кроме того, для технологических компаний будет отменен НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии.

«Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские ИТ-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке», — пишет издание.

Цель этих мер — стимулировать экспорт российского софта, а также вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.