Почти 70% россиян предпочли бумажные бюллетени электронному голосованию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 28 мая, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 28 мая, 13:51
Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния Общество, 11:13 Что происходит с рынком, когда Трамп пишет в твиттере: 7 ярких примеров Quote, 11:07 Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь Общество, 11:05 Омбудсмен предложила ограничить продажи в аптеках абортируемых препаратов Общество, 11:01 5G, чип Билла Гейтса и коронавирус: почему люди верят в теории заговора Социальная экономика, 11:00  Многоэтажная Россия: эскроу-счета приведут к исчезновению малоэтажек Pro, 11:00 Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов Экономика, 11:00 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 11:00 Аксаков о криптовалюте как о средстве платежа и сбережений Крипто, 10:59 В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19 Общество, 10:57 Губернатор Приморья продлил срок действия ограничений до 15 июня Общество, 10:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая Общество, 10:47 В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса Общество, 10:40 В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом Общество, 10:37
Общество ,  
0 

Почти 70% россиян предпочли бумажные бюллетени электронному голосованию

По данным опроса ВЦИОМа, 69% россиян предпочли бы голосовать при помощи бумажных бюллетеней, а не в интернете. Но в целом участвовать в электронном голосовании согласились бы 51% респондентов
Фото: Михаил Терещенко / АГН «Москва»
Фото: Михаил Терещенко / АГН «Москва»

Если на следующих выборах респондентам предложат выбрать способ голосования, 69% отдадут предпочтение традиционным бумажным бюллетеням, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Проголосовать через интернет на следующих выборах (ВЦИОМ не конкретизирует, каких именно) готовы только 23% опрошенных, еще 2% воспользовались бы почтой, столько же отказались бы от участия, а 4% затруднились ответить.

К электронному голосованию положительно относятся 46% респондентов, почти половина скорее не одобряют такой способ (49%), а сложности с ответом возникли у 5% опрошенных. При возможности выбрать, с какого устройства отдать свой голос, больше четверти (30%) россиян предпочли компьютер, еще 21% воспользовались бы специальным мобильным приложением и 20% голосовали бы на сайте через браузер телефона.

Госдума приняла закон о голосовании по почте
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

При этом сейчас в электронном голосовании попробовали бы поучаствовать больше половины россиян (51%), тогда как 46% отказались бы от такого способа и только 3% затруднились ответить. Однако больше двух третей (65%) не считают полезным функцию, которая позволяет изменить решение в течение дня, противоположного мнения придерживаются 28%, еще 7% затруднились с ответом.

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
Общество
Фото: @linkedinsalesnavigator / unsplash

В ноябре прошлого года участвовать в электронном голосовании были готовы 48% россиян, еще 49% одобрили предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно.

Госдума 13 мая приняла закон о дистанционном голосовании в России. Он позволяет избирателям и участникам референдумов голосовать как в электронном виде через «Госуслуги», так и по почте. Соответствующий документ 23 мая подписал президент Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников при этом говорил, что действие закона не будет распространяться на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: голосование, ВЦИОМ, опрос, россияне
Материалы по теме
Горизбирком увидел условия для электронного голосования в Петербурге
Политика
Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter