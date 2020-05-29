Почти 70% россиян предпочли бумажные бюллетени электронному голосованию

По данным опроса ВЦИОМа, 69% россиян предпочли бы голосовать при помощи бумажных бюллетеней, а не в интернете. Но в целом участвовать в электронном голосовании согласились бы 51% респондентов

Фото: Михаил Терещенко / АГН «Москва»

Если на следующих выборах респондентам предложат выбрать способ голосования, 69% отдадут предпочтение традиционным бумажным бюллетеням, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Проголосовать через интернет на следующих выборах (ВЦИОМ не конкретизирует, каких именно) готовы только 23% опрошенных, еще 2% воспользовались бы почтой, столько же отказались бы от участия, а 4% затруднились ответить.

К электронному голосованию положительно относятся 46% респондентов, почти половина скорее не одобряют такой способ (49%), а сложности с ответом возникли у 5% опрошенных. При возможности выбрать, с какого устройства отдать свой голос, больше четверти (30%) россиян предпочли компьютер, еще 21% воспользовались бы специальным мобильным приложением и 20% голосовали бы на сайте через браузер телефона.

При этом сейчас в электронном голосовании попробовали бы поучаствовать больше половины россиян (51%), тогда как 46% отказались бы от такого способа и только 3% затруднились ответить. Однако больше двух третей (65%) не считают полезным функцию, которая позволяет изменить решение в течение дня, противоположного мнения придерживаются 28%, еще 7% затруднились с ответом.