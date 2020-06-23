ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Хочу поблагодарить всех членов участковых комиссий, которые вышли на работу», — сказала Памфилова.

Памфилова уточнила, что всего будут созданы 213 участков голосования на предприятиях с непрерывным циклом работы и около 2 тыс. в местах временного пребывания.

18 июня секретарь Центризбиркома Майя Гришина говорила, что досрочно по поправкам проголосовали почти 12 тыс. человек. Досрочно участвовать во всероссийском голосовании имеют право люди, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях, на судах в плавании.