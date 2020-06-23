Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, передает «РИА Новости».

«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие», — пояснил юрист. По его словам, Уилан считает бесполезным обращаться в суд, так как дело имеет политическую подоплеку.

Жеребенков уточнил, что сейчас идут переговоры об обмене американца, на которые тот надеется и не хочет «терять время».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, как передает корреспондент РБК, не стал подтверждать это сообщение. «Мы в Кремле не занимаемся обменом иностранных граждан на граждан России. Этим занимаются другие органы, поэтому без комментариев», — сказал он.

ФСБ задержала Уилана в Москве в 2018 году, как заявили силовики, во время проведения шпионской акции. Ему предъявили обвинения по ст. 276 УК (шпионаж), подробности дела не были раскрыты. Сам американец вину не признал и заявлял, что его дело связано с сотрудником ФСБ, который хочет выслужиться и одновременно избежать возвращения Уилану долгов в размере 100 тыс. руб.