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Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, передает «РИА Новости».

«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие», — пояснил юрист. По его словам, Уилан считает бесполезным обращаться в суд, так как дело имеет политическую подоплеку.

В МИДе заявили об отсутствии обсуждений обмена Уилана на россиян в США
Политика
Пол Уилан

Жеребенков уточнил, что сейчас идут переговоры об обмене американца, на которые тот надеется и не хочет «терять время».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, как передает корреспондент РБК, не стал подтверждать это сообщение. «Мы в Кремле не занимаемся обменом иностранных граждан на граждан России. Этим занимаются другие органы, поэтому без комментариев», — сказал он.

ФСБ задержала Уилана в Москве в 2018 году, как заявили силовики, во время проведения шпионской акции. Ему предъявили обвинения по ст. 276 УК (шпионаж), подробности дела не были раскрыты. Сам американец вину не признал и заявлял, что его дело связано с сотрудником ФСБ, который хочет выслужиться и одновременно избежать возвращения Уилану долгов в размере 100 тыс. руб.

Песков отказался считать Уилана заложником
Политика
Пол Уилан

15 июня 2020 года суд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Тогда его адвокат сообщил, что Уилан намерен обжаловать решение, и обсуждается возможность его обмена на российских граждан, например, летчика Константина Ярошенко или Виктора Бута, сидящих в тюрьмах США.

Позже МИД опроверг эту информацию, отметив, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Россией и США.

Теги: шпионаж, США
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