В МИДе заявили об отсутствии обсуждений обмена Уилана на россиян в США

Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Пол Уилан, осужденный в Москве за шпионаж, не фигурирует в схемах обменов заключенными между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», — сказал Рябков в ответ на вопрос о возможности обмена Уилана на россиян, отбывающих наказание в США.

Гражданина США Пола Уилана задержали в декабре 2018 года. Как сообщала ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Уилан отрицал вину, а защита указывала на недостаток доказательств и просила ФСБ прекратить дело. 15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана в 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил возможность обмена своего подзащитного на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. При этом он отметил, что говорить об обмене можно будет только после решения апелляционной инстанции, так как Уилан хочет обжаловать приговор.