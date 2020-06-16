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В МИДе заявили об отсутствии обсуждений обмена Уилана на россиян в США

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Пол Уилан, осужденный в Москве за шпионаж, не фигурирует в схемах обменов заключенными между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», — сказал Рябков в ответ на вопрос о возможности обмена Уилана на россиян, отбывающих наказание в США.

Гражданина США Пола Уилана задержали в декабре 2018 года. Как сообщала ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Уилан отрицал вину, а защита указывала на недостаток доказательств и просила ФСБ прекратить дело. 15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана в 16 годам колонии строгого режима.

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Политика
Пол Уилан

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил возможность обмена своего подзащитного на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. При этом он отметил, что говорить об обмене можно будет только после решения апелляционной инстанции, так как Уилан хочет обжаловать приговор.

Виктор Бут приговорен в США к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, а Ярошенко осужден на 25 лет по обвинению в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC.

Теги: обмен заключенными, США, Сергей Рябков, шпионаж
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