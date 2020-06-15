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Воробьев оценил финансовые потери Подмоковья от коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить 133 млрд руб. из-за сокращения доходов в результате эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в интервью «Российской газете».

»По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей», — сказал Воробьев. Он добавил, что Подмосковью придется отказаться от некоторых проектов, даже несмотря на помощь из федерального бюджета.

В частности, Московская область будет экономить на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях. Воробьев не исключил сокращение расходов на благоустройство и госзакупки. При этом он заверил, что все меры поддержки, выплаты, льготы и другие социальные расходы секвестированы не будут.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

По словам губернатора, подмосковная казна испытала «колоссальную нагрузку» из-за коронавируса — выросли расходы на медицину и социальную поддержку. «Будет непросто. Шрамы на экономике останутся», — ответил Воробьев на вопрос об экономических последствиях эпидемии.

В качестве приоритетных задач он назвал поддержку предприятий с большим числом работников.

Ранее в июне Воробьев назвал восстановление экономики после эпидемии COVID-19 главным вызовом для Московской области. Он также сообщил, что задачей властей станет возвращение семьям их доходов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<500
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<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Андрей Воробьев, Московская область, коронавирус
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