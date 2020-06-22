Голикова предупредила о необходимости носить маски даже осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что вызывающий COVID-19 коронавирус никуда не уходит, а осенью в России, как обычно, произойдет сезонный всплеск простудных заболеваний

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам придется соблюдать и осенью, заявила в эфире «Первого канала» вице-премьер Татьяна Голикова. К числу таких требований она отнесла масочный режим.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — отметила Голикова (цитата по ТАСС).

Она объяснила, что вызывающий COVID-19 коронавирус никуда не уходит, а осенью в России, как обычно, произойдет сезонный всплеск простудных заболеваний.

Вице-премьер также отметила, что президент России Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, а решение провести парад Победы и голосование о поправках в Конституцию было принято лишь после того, как стало ясно, что «эпидемия в Москве отступает и будет отступать».