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Голикова предупредила о необходимости носить маски даже осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что вызывающий COVID-19 коронавирус никуда не уходит, а осенью в России, как обычно, произойдет сезонный всплеск простудных заболеваний
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам придется соблюдать и осенью, заявила в эфире «Первого канала» вице-премьер Татьяна Голикова. К числу таких требований она отнесла масочный режим.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — отметила Голикова (цитата по ТАСС).

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Она объяснила, что вызывающий COVID-19 коронавирус никуда не уходит, а осенью в России, как обычно, произойдет сезонный всплеск простудных заболеваний.

Вице-премьер также отметила, что президент России Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, а решение провести парад Победы и голосование о поправках в Конституцию было принято лишь после того, как стало ясно, что «эпидемия в Москве отступает и будет отступать».

Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля
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Михаил Мурашко

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил, что введенные для борьбы с COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. Министр отметил, что гарантированно прервать цепочку распространения COVID-19 может лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения.

Ранее глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер сделал прогноз, что пандемия COVID-19 может продолжаться до двух лет в зависимости от скорости разработки вакцины, а также от того, за какой срок достаточное количество  людей переболеет и приобретет иммунитет.

Глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на экспертов заявил, что и после окончания пандемии мир не сможет вернуться к той степени свободы, которая существовала ранее.

За последние сутки в России выявлено 7600 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений превысило 592 тыс. С начала пандемии в России от болезни умерло 8206 человек, в том числе 95 за последние сутки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, медицинские маски
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