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Политика ,  
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Зеленский заявил об отсутствии времени на решение о доверии Путину

По словам Зеленского, для Киева важны даже малые успехи в переговорах с Россией, такие как обмен пленными. Все это ведет Украину к достижению конечной цели — возвращению своих земель, утверждает украинский президент
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail назвал «очень запутанным и сложным» путь к установлению мира с Россией. Он указал, что пандемия коронавируса замедлила ход переговоров, однако небольших успехов ему все же добиться удалось.

«У меня не было времени понять, стоит доверять Владимиру Путину или нет. Возможно, обмен пленными не столь крупная победа, но вот такие небольшие достижения в итоге должны привести к большому успеху — и для нас им будет возвращение украденных земель. Это то, во что я верю, и на это время у меня найдется», — заявил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что вести переговоры с Россией Киеву должна помочь поддержка союзников. Он в частности поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за решительную позицию его страны по вопросу о недопущении возврата России в «большую семерку» до разрешения территориального спора с Украиной. С предложением пригласить Россию, Южную Корею и Австралию на саммит ранее выступал президент США Дональд Трамп.

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Политика
Владимир Зеленский

Globe and Mail при этом указывает, что Зеленский уклонился от ответа на вопрос, поддержала ли Украина Канаду, когда на прошлой неделе речь шла о занятии вакантного места в Совете безопасности ООН. Канада проиграла голосование, уступив Ирландии и Норвегии. «Украина всегда поддерживала Канаду, но касательно голосования в ООН я ничего не могу сказать, потому что это закрытая информация», — сказал Зеленский. При этом он отказался комментировать слухи о том, что Украина еще в 2016 году пообещала отдать свои голоса Ирландии и Норвегии.

Накануне Владимир Путин в интервью для программы телеканала «Россия 1» заявил о неизбежности визита украинского руководителя в Москву. «Вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал глава государства. В то же время Владимир Зеленский не получил приглашение на парад Победы в Москве 24 июня. 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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