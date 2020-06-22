Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 13:48
ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках Финансы, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:26 Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил Политика, 19:22 «Яндекс» прекратит публиковать рейтинги популярных сайтов Технологии и медиа, 19:09 МТС сообщила о выходе на рынок «умных» систем для автомобилей Бизнес, 19:06 «Биткоин не подорожает до $100 000». Каким токенам уступит BTC Крипто, 19:04 Что такое «умные» дороги и как будет выглядеть цифровой транспорт Индустрия 4.0, 19:00  Рестораны в режиме самоизоляции: что осталось от бизнеса РБК и Novikov School, 18:54 Банки заняли у ЦБ лишь 1,3% предложенных средств по новому механизму Финансы, 18:53 Голикова рассказала о звонках Путина эпидемиологам Общество, 18:49 Международная федерация определилась с датами ЧМ по хоккею 2021 года Спорт, 18:44 Что такое технический анализ и зачем он нужен инвестору Quote, 18:40 Названы российские регионы с самыми мощными автомобилями Авто, 18:34 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 18:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова рассказала о звонках Путина эпидемиологам

Президент Владимир Путин во время начала распространения коронавируса в России внимательно следил за ситуацией и сам разговаривал с эпидемиологами по телефону. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией, он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону», — сообщила она. По словам Голиковой, президент очень осторожно относится к снятию ограничительных мер.

Путин описал ситуацию с коронавирусом фразой «Вся страна — вирусологи»
Политика

В начале апреля Путин провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по его профилактике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства глубоко погрузился в тему и постепенно становится экспертом в области вирусологии.

20 июня Путин объявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России, При этом глава государства отметил, что борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой.

Всего в России выявили более 592 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 344 тыс. человек выздоровели. Умерли за весь период 8206 человек.

За последние сутки в стране коронавирус обнаружили у 7,6 тыс. человек. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1068.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Владимир Путин, врачи, коронавирус
Материалы по теме
Песков пошутил о становлении Путина вирусологом
Политика
Путин описал ситуацию с коронавирусом фразой «Вся страна — вирусологи»
Политика
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter