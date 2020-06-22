Голикова рассказала о звонках Путина эпидемиологам

Президент Владимир Путин во время начала распространения коронавируса в России внимательно следил за ситуацией и сам разговаривал с эпидемиологами по телефону. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Президент особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией, он реально советовался с эпидемиологами, без нашего участия он сам с ними разговаривал по телефону», — сообщила она. По словам Голиковой, президент очень осторожно относится к снятию ограничительных мер.

В начале апреля Путин провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по его профилактике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства глубоко погрузился в тему и постепенно становится экспертом в области вирусологии.

20 июня Путин объявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России, При этом глава государства отметил, что борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой.