Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил, что вся страна стала вирусологами. Стенограмма совещания, проведенного в формате видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

«Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи», — отметил глава государства.

Путин добавил, что мнение истинных специалистов остается крайне важным, так как на их мнении основаны действия властей всех уровней.

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