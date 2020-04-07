Политика , 07 апр, 16:31
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Путин описал ситуацию с коронавирусом фразой «Вся страна — вирусологи»
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил, что вся страна стала вирусологами. Стенограмма совещания, проведенного в формате видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.
«Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи», — отметил глава государства.
Путин добавил, что мнение истинных специалистов остается крайне важным, так как на их мнении основаны действия властей всех уровней.
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