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Песков пошутил о становлении Путина вирусологом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В связи с эпидемией коронавируса в России президент Владимир Путин глубоко погрузился в тему и постепенно становится экспертом в области вирусологии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков вспомнил о шутке Путина, который назвал всю страну вирусологами. «Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — сказал пресс-секретарь.

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Директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин также сообщил, что был поражен уровнем информированности президента. По словам Лобзина, такой уровень есть не у каждого профессионального медика.

В ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России 7 апреля Путин заявил, что «вся страна — вирусологи». Однако он подчеркнул, что из-за серьезности ситуации с коронавирусом нужно прислушиваться в первую очередь к мнению настоящих специалистов.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Песков не исключил, что на следующей неделе Путин может снова обратиться к россиянам в связи с эпидемией COVID-19. Он допустил, что президент обозначит перспективы страны по выходу из режима самоизоляции. Пресс-секретарь добавил, что в любом случае снятие ограничительных мер будет поэтапным.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, коронавирус
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