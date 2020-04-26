Песков пошутил о становлении Путина вирусологом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В связи с эпидемией коронавируса в России президент Владимир Путин глубоко погрузился в тему и постепенно становится экспертом в области вирусологии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков вспомнил о шутке Путина, который назвал всю страну вирусологами. «Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — сказал пресс-секретарь.

Директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин также сообщил, что был поражен уровнем информированности президента. По словам Лобзина, такой уровень есть не у каждого профессионального медика.

В ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в России 7 апреля Путин заявил, что «вся страна — вирусологи». Однако он подчеркнул, что из-за серьезности ситуации с коронавирусом нужно прислушиваться в первую очередь к мнению настоящих специалистов.