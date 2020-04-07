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Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

Президент особо отметил, что главным является здоровье граждан, однако также важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом задал им вопрос о возможности сократить количество выходных дней в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — спросил президент.

В начале встречи Путин также добавил, что все принимаемые решения «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации». «Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — добавил он.

Путин отметил, что в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов».

Путин назвал условие сокращения периода нерабочих дней
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Также президента заинтересовал вопрос создания вакцины и эффективных методов лечения коронавирусной инфекции.

Изначально президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля. Затем он продлил этот период до 30 апреля. В это время будут закрыты все предприятия, кроме тех, которые относятся к системе жизнеобеспечения (банков, продуктовых магазинов), работу также продолжат транспорт и органы власти.

При этом глава государства допустил сокращение периода нерабочих дней. «Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок
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