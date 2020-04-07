Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

Президент особо отметил, что главным является здоровье граждан, однако также важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом задал им вопрос о возможности сократить количество выходных дней в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — спросил президент.

В начале встречи Путин также добавил, что все принимаемые решения «должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации». «Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — добавил он.

Путин отметил, что в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов».