Мишустин объявил ж/д и водный транспорт пострадавшими от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включены в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился в первой половине апреля на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с учетом массового возврата билетов денежные потоки от их продажи снизились более чем на 90%. Поэтому ситуация у отрасли «критическая» и «чревата необратимыми последствиями».

По словам премьера, сейчас важно не допустить сбоев в работе этих видов транспорта, так как сбои ударят в первую очередь по пассажирам.

А перевозчики должны гарантированно исполнять свои обязательства.