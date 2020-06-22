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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин объявил ж/д и водный транспорт пострадавшими от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пассажирский железнодорожный и водный транспорт включены в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился в первой половине апреля на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с учетом массового возврата билетов денежные потоки от их продажи снизились более чем на 90%. Поэтому ситуация у отрасли «критическая» и «чревата необратимыми последствиями».

По словам премьера, сейчас важно не допустить сбоев в работе этих видов транспорта, так как сбои ударят в первую очередь по пассажирам.

А перевозчики должны гарантированно исполнять свои обязательства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщал, что
власти решили включить в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей пассажирские морские и внутренние водные перевозки, а также железнодорожные перевозки пассажиров междугородним сообщением.

Грузовые речные перевозки, а также международные перевозки пассажиров по железной дороге в список не вошли.

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса
Экономика
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших из-за коронавируса отраслей, в который были внесены в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом. В мае кабмин также признал пострадавшими от эпидемии владельцев вендинговых автоматов. В конце мая в этот список внесли СМИ. Путин также пообещал обсудить включение ювелирного дела в пострадавшие отрасли.

По данным оперативного штаба на 22 июня, всего в России выявлено 592 280 случаев заражения, 7,6 тыс. — за последние сутки. Выздоровели 344 416 человек, 8206 человек умерли, 95 умерли за последние сутки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, железнодорожный транспорт, пассажирские перевозки ..., Водный транспорт
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