Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
Мишустин назвал число заявок на получение выплаты в ₽10 тыс. на ребенка Политика, 13:40 Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о решении уволить его Бизнес, 13:38 Будет ли рынок США восстанавливаться по V-образной модели: за и против Quote, 13:32 Инструкция по применению: как эффективно общаться с коучем Экономика образования, 13:30  Кабмин признал пострадавшими от эпидемии владельцев вендинговых автоматов Экономика, 13:28 СМИ узнали об отмене церемонии вручения наград ФИФА по итогам года Спорт, 13:26 В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок Общество, 13:22 Володин назвал число заболевших COVID-19 среди депутатов Госдумы Общество, 13:18 Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим Общество, 13:15 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 13:13 Олимпийский призер устроился курьером после переноса Игр-2020 Спорт, 13:12 Внешкольная программа: как составить маркетинговую стратегию для EdTech Pro, 13:03 Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение Общество, 12:57 Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов Общество, 12:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кабмин признал пострадавшими от эпидемии владельцев вендинговых автоматов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство расширило список пострадавших от эпидемии отраслей, добавив в него продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (вендинговых автоматов) и производство изделий народных художественных промыслов. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

В конце марта власти составили перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Предприятия, чья деятельность к ним относится, могут рассчитывать на приоритетную помощь государства.

В первую версию списка попали сферы транспорта, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и образования.

Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Экономика
Фото: АГН «Москва»

Позже правительство неоднократно расширяло перечень. Так, в начале апреля в него добавили кинотеатры и клиники стоматологии, затем в список внесли музеи, зоопарки и торговлю одеждой.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, Правительство РФ
Материалы по теме
Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли
Бизнес
Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Экономика
Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter