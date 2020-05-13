Кабмин признал пострадавшими от эпидемии владельцев вендинговых автоматов

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Правительство расширило список пострадавших от эпидемии отраслей, добавив в него продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (вендинговых автоматов) и производство изделий народных художественных промыслов. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

В конце марта власти составили перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Предприятия, чья деятельность к ним относится, могут рассчитывать на приоритетную помощь государства.

В первую версию списка попали сферы транспорта, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и образования.

Позже правительство неоднократно расширяло перечень. Так, в начале апреля в него добавили кинотеатры и клиники стоматологии, затем в список внесли музеи, зоопарки и торговлю одеждой.