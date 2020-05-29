Путин пообещал обсудить включение ювелиров в список пострадавших отраслей

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил президента Владимира Путина включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу <…> рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции», — сказал Ситников.

По словам Ситникова, 18% доходов облбюджета приходится на ювелиров, а федеральная поддержка позволит сохранить отрасль и «уникальные трудовые коллективы», а также не потерять зарубежные рынки сбыта.

Путин пообещал обсудить это предложение. «Переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки, подумаем, что можно для вас сделать», — сказал глава государства.