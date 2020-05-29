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Путин пообещал обсудить включение ювелиров в список пострадавших отраслей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил президента Владимира Путина включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу <…> рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции», — сказал Ситников.

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Политика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

По словам Ситникова, 18% доходов облбюджета приходится на ювелиров, а федеральная поддержка позволит сохранить отрасль и «уникальные трудовые коллективы», а также не потерять зарубежные рынки сбыта.

Путин пообещал обсудить это предложение. «Переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки, подумаем, что можно для вас сделать», — сказал глава государства.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин назвал отрасли, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. В него вошли транспортная сфера; сфера культуры, досуга и развлечений; сфера физической культуры и спорта; сфера туризма и гостиничного бизнеса; сфера общепита; сфера бытовых услуг; образовательные организации. Позднее этот список расширялся, в него вошли, в том числе, стоматологии, музеи, кинотеатры и СМИ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Кострома, коронавирус, Ювелирные
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