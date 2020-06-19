СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

Власти решили включить в перечень пассажирские морские и внутренние водные перевозки, а также железнодорожные перевозки пассажиров междугородним сообщением. Ожидается, что постановление кабмина должно выйти до конца текущей недели

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики на заседании, прошедшем 5 июня, одобрила включение в перечень особо пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы к заседанию и источники, знакомые с этим вопросом.

Газета напомнила, что включить «деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта» в список пострадавших отраслей президент Владимир Путин поручил еще 7 мая, однако до сих пор оставалось неясным, о каких именно видах перевозок шла речь. В ходе вышеупомянутого заседания было решено включить в перечень пассажирские морские и внутренние водные перевозки, а также железнодорожные пассажирские перевозки междугороднего сообщения (пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом уже вошли в перечень). Грузовые речные перевозки, а также международные перевозки пассажиров по железной дороге в список не вошли.

В Минтрансе подтвердили «Коммерсанту» решение правкомиссии. В ведомстве уточнили, что внесение изменений в соответствующее постановление правительства находится в компетенции Министерства экономического развития. Там на запрос издания не ответили.

Из документов к заседанию правкомиссии следует, что включение пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономразвития (МЭР). Минтранс также предложил дополнить список деятельностью внутреннего водного грузового транспорта, однако МЭР выступило против этой идеи, аргументируя это тем, что снижение выручки компаний обусловлено общим спадом спроса и климатическими факторами.