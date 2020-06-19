СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
Facebook удалил рекламу Трампа из-за обвинений в нацистской символике Политика, 10:50 В Москве за сутки выявили 1136 заболевших коронавирусом Общество, 10:42 Ширвиндт ответил на сообщения об уходе с поста худрука Театра сатиры Общество, 10:38 В России третий день подряд выявили менее 8 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:38 Экономика без доверия: как дальше жить бизнесу РБК и Промсвязьбанк, 10:37 «Сочи» решил сыграть с «Ростовом» вопреки заражению игроков коронавирусом Спорт, 10:30 РБК Тренды запускают новый подкаст «Меня сократили» Экономика образования, 10:20  Трамп пообещал подумать о рассекречивании материалов об НЛО Общество, 10:15 Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков Политика, 10:15 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 10:09 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 10:07 Пользователи потеряли биткоинов на $34 млрд Крипто, 10:06 Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом Общество, 10:03 Вдова Босова продала его актив на Таймыре миллиардеру Троценко Бизнес, 10:01
Антикризисные меры ,  
0 

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

Власти решили включить в перечень пассажирские морские и внутренние водные перевозки, а также железнодорожные перевозки пассажиров междугородним сообщением. Ожидается, что постановление кабмина должно выйти до конца текущей недели
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики на заседании, прошедшем 5 июня, одобрила включение в перечень особо пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы к заседанию и источники, знакомые с этим вопросом.

Газета напомнила, что включить «деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта» в список пострадавших отраслей президент Владимир Путин поручил еще 7 мая, однако до сих пор оставалось неясным, о каких именно видах перевозок шла речь. В ходе вышеупомянутого заседания было решено включить в перечень пассажирские морские и внутренние водные перевозки, а также железнодорожные пассажирские перевозки междугороднего сообщения (пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом уже вошли в перечень). Грузовые речные перевозки, а также международные перевозки пассажиров по железной дороге в список не вошли.

Треть российских компаний отказались от господдержки
Экономика
Фото: Александр Земляниченко / AP

В Минтрансе подтвердили «Коммерсанту» решение правкомиссии. В ведомстве уточнили, что внесение изменений в соответствующее постановление правительства находится в компетенции Министерства экономического развития. Там на запрос издания не ответили.

Из документов к заседанию правкомиссии следует, что включение пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономразвития (МЭР). Минтранс также предложил дополнить список деятельностью внутреннего водного грузового транспорта, однако МЭР выступило против этой идеи, аргументируя это тем, что снижение выручки компаний обусловлено общим спадом спроса и климатическими факторами.

По словам источников издания, Минэкономразвития по итогам заседания поручило подготовить необходимые документы, однако пока этого не произошло и компании не могут воспользоваться льготами (беспроцентные кредиты на зарплату при сохранении определенного уровня занятости, отсрочка по уплате налогов и сборов, снижение ставок страховых взносов, временный мораторий на проверки). Несколько собеседников газеты утверждают, что постановление правительства должно выйти до конца текущей недели.

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты
Экономика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших из-за коронавируса отраслей, в который были внесены в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом. В действующей редакции в список входят больше десяти пострадавших отраслей, в каждой указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, пассажирские перевозки
Материалы по теме
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Бизнес
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Экономика
Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter