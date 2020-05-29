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СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Минкомсвязи и думский комитет по СМИ
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

О решении правительства включить СМИ в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции, РБК сообщил собеседник в правительстве и подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

«Подписано постановление — решено включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса», — сказал РБК источник, знакомый с решением правительства.

Он допустил, что речь идет о расширении перечня отраслей и что, возможно, в него войдут не только СМИ.

В перечень также включена деятельность производства печатной продукции внесена, добавил собеседник РБК в аппарате правительства и подтвердил еще один собеседник в правительстве.

Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.

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Мерами поддержки для представителей пострадавших отраслей смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, теле- и радиокомпании, а также сетевые издания и информагентства. В перечень включена деятельность, связанная с печатанием газет.

В частности, в качестве мер поддержки, которые получат медиа – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, а также проведение плановых и внеплановых проверок, рассказал собеседник в правительстве.

С предложением включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей Минкомсвязь выступила 17 апреля. Доходы медиа основываются на продаже рекламы в значительной степени тех отраслей, которые уже попали в перечень наиболее пострадавших, пояснил свою позицию глава ведомства Максут Шадаев. Письмо министра на имя премьера Михаила Мишустина опубликовал в своем Twitter глава профильного комитета Думы Александр Хинштейн.

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Идею поддержал профильный комитет по СМИ 12 мая. Депутаты предложили поддержать медиа по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса. Речь о том, чтобы «включить [СМИ] в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году, отметил тогда Хинштейн.

Как пояснил Хинштейн РБК, комитет высказался в пользу поддержки СМИ как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые главы регионов направляют обращения к Мишустину и уведомляют об этом комитет, отметил он.

«Некоторые регионы сообщают нам, что на уровне своих территорий они эти меры поддержки реализовывают. Это разные меры поддержки — и финансовой, и в части несокращения договоров информационного обеспечения деятельности органов власти», — добавил депутат. Кроме того, губернаторы направляют соответствующие обращения в правительство, чтобы получить поддержку на федеральном уровне, подчеркнул он.

В частности, такие обращения премьеру направили главы Хабаровского и Красноярского краев, Петербурга и Татарстана.

Авторы: Елизавета Антонова, Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, СМИ, правительство, Михаил Мишустин, экономика
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