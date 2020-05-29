СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Минкомсвязи и думский комитет по СМИ

Фото: Максим Шеметов / Reuters

О решении правительства включить СМИ в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции, РБК сообщил собеседник в правительстве и подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

«Подписано постановление — решено включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса», — сказал РБК источник, знакомый с решением правительства.

Он допустил, что речь идет о расширении перечня отраслей и что, возможно, в него войдут не только СМИ.

В перечень также включена деятельность производства печатной продукции внесена, добавил собеседник РБК в аппарате правительства и подтвердил еще один собеседник в правительстве.

Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.