В Кремле допустили частичное согласие с высказываниями Болтона о Путине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона о российском лидере Владимире Путине заявил, что с одними оценками главы государства можно согласиться, а с другими нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться», — сказал Песков. Однако, по его словам, «нужно смотреть» отдельные посылы, а давать «общую оценку», нельзя.

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