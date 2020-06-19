Песков заявил о невозможности Путина «играть на Трампе, как на скрипке»

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова экс-советника Трампа Джона Болтона, который говорил о способности Путина манипулировать главой Белого дома

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание экс-советника американского лидера Джона Болтона об отношениях глав двух государств, заявил, что Владимир Путин не может играть на Дональде Трампе, как на скрипке, передает корреспондент РБК.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. А то, что он считает о Трампе, он сам говорил неоднократно в своих интервью», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли российский президент Трампа легко поддающимся манипулированию, пресс-секретарь сказал: «Он не считает американского коллегу таковым».

О том, что Путин может легко манипулировать Трампом, накануне, 18 июня, заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он назвал Путина «умным» и «жестким», способным очень хорошо «разыграть плохие карты на руках».