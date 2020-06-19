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Политика ,  
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Песков заявил о невозможности Путина «играть на Трампе, как на скрипке»

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова экс-советника Трампа Джона Болтона, который говорил о способности Путина манипулировать главой Белого дома
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание экс-советника американского лидера Джона Болтона об отношениях глав двух государств, заявил, что Владимир Путин не может играть на Дональде Трампе, как на скрипке, передает корреспондент РБК.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. А то, что он считает о Трампе, он сам говорил неоднократно в своих интервью», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли российский президент Трампа легко поддающимся манипулированию, пресс-секретарь сказал: «Он не считает американского коллегу таковым».

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О том, что Путин может легко манипулировать Трампом, накануне, 18 июня, заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он назвал Путина «умным» и «жестким», способным очень хорошо «разыграть плохие карты на руках».

По словам экс-советника, российский президент посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения своей страны в мире, в то время как Трампу «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них».

Болтон также заявил, что Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.

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В марте в интервью ТАСС Путин рассказал, что у него с Трампом сложились доверительные отношения, они обращаются друг к другу по именам. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сообщил Путин.

«У меня со всеми [президентами США] были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил глава государства, подчеркнув, что наибольшие разногласия у него возникали с предыдущим президентом Бараком Обамой.

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, двусторонние отношения
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