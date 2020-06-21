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В США решили лишить Болтона доходов от продаж книги с секретными данными

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома на фоне решения суда разрешить выход книги. Он запланирован на 23 июня, экземпляры работы Болтона уже распространены по магазинам
Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон
Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (Фото: Lynne Sladky / AP)

Власти США намерены добиться того, что экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не сможет получить прибыль от продажи книги, в которой содержатся сведения, представляющие собой государственную тайну. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Правительство намерено добиваться того, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении гостайны), и сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность», — сказала она.

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Комментируя решение суда, который не стал блокировать публикацию книги, Макинэни отметила, что это произошло лишь по той причине, что ее экземпляры уже успели распространить и подобный шаг выглядел бы запоздалым.

При этом пресс-секретарь напомнила, что суд, вынося решение по публикации мемуаров Болтона, отметил, что экс-советник президента поставил под удар национальную безопасность страны.

Дональд Трамп, реагируя на решение суда, обвинил Болтона в нарушении закона и заявил, что тот должен «заплатить высокую цену». «Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию», — написал глава государства в Twitter.

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Выход книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» намечен на 23 июня, экземпляры его мемуаров уже распространены по магазинам различных городов США. Изначально работа экс-советника должна была выйти в марте, однако публикацию отложили до мая, а затем и до 23 июня. Еще в январе, когда в СМИ начали появляться фрагменты из книги Болтона, совет национальной безопасности Белого дома заявлял о том, что в ней содержаться сведения, представляющие государственную тайну. В свою очередь Болтон говорил, что в ней ничего подобного не содержится. Администрация Трампа настаивала на том, чтобы книга не была опубликована в нынешнем виде, однако 20 июня суд округа Колумбия отклонил иск Минюста США и разрешил опубликовать книгу. По мнению критиков, Белый дом не хочет допустить выхода полного текста мемуаров, поскольку это может спровоцировать подрыв позиций Трампа в преддверии предстоящих в ноябре президентских выборов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: мемуары, книга, доходы, Джон Болтон, Дональд Трамп
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