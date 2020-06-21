В США решили лишить Болтона доходов от продаж книги с секретными данными

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома на фоне решения суда разрешить выход книги. Он запланирован на 23 июня, экземпляры работы Болтона уже распространены по магазинам

Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (Фото: Lynne Sladky / AP)

Власти США намерены добиться того, что экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не сможет получить прибыль от продажи книги, в которой содержатся сведения, представляющие собой государственную тайну. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Правительство намерено добиваться того, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении гостайны), и сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность», — сказала она.

Комментируя решение суда, который не стал блокировать публикацию книги, Макинэни отметила, что это произошло лишь по той причине, что ее экземпляры уже успели распространить и подобный шаг выглядел бы запоздалым.

При этом пресс-секретарь напомнила, что суд, вынося решение по публикации мемуаров Болтона, отметил, что экс-советник президента поставил под удар национальную безопасность страны.