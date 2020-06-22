Болтон сравнил способы подготовки ко встречам Путина и Трампа

Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У президента России Владимира Путина есть план действий, его уровень подготовки к рабочим встречам выше, чем у лидера США Дональда Трампа. Об этом в интервью заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает ABC News.

Болтон отметил, что Путин всесторонне готовится к встречам, знает, чего хочет достичь, имеет план действий и стремится повлиять на Трампа.

«Я думаю, что он смотрит на кого-то, вроде Дональда Трампа, и говорит себе как старый офицер КГБ: «Как я могу подвести его к тому, чтобы он оказался там, где я хочу, чтобы он был?» — сказал Болтон.

По словам Болтона, Путин больше интересуется международной обстановкой и стратегическим положением своей страны, чем Трамп.