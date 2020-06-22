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Болтон сравнил способы подготовки ко встречам Путина и Трампа

Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп
Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У президента России Владимира Путина есть план действий, его уровень подготовки к рабочим встречам выше, чем у лидера США Дональда Трампа. Об этом в интервью заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает ABC News.

Болтон отметил, что Путин всесторонне готовится к встречам, знает, чего хочет достичь, имеет план действий и стремится повлиять на Трампа.

«Я думаю, что он смотрит на кого-то, вроде Дональда Трампа, и говорит себе как старый офицер КГБ: «Как я могу подвести его к тому, чтобы он оказался там, где я хочу, чтобы он был?» — сказал Болтон.

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Дональд Трамп

По словам Болтона, Путин больше интересуется международной обстановкой и стратегическим положением своей страны, чем Трамп.

«Когда вы имеете дело с кем-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, против Дональда Трампа, которому не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них, — это очень сложная позиция для Америки», — объяснил Болтон. Он также отметил, что Путин «умный» и «жесткий» человек, способный хорошо «разыграть плохие карты на руках».

Говоря о Трампе, Болтон отметил, что президент США — прекрасный делец, «если дело касается недвижимости на Манхэттене». Однако, по его словам, Трампу приходится обсуждать конфликт в Сирии, соглашения об ограничении стратегических вооружений и другие вопросы международной безопасности, а это вещи, «далекие от его жизненного опыта».

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Политика
Джон Болтон

Осенью 2019 года Болтон покинул должность помощника президента. Трамп пояснил, что попросил его уйти, так как был не согласен со многими его предложениями. По словам Болтона, он уволился по собственному желанию.

В отставке Болтон написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», она должна выйти 23 июня. Из-за книги уже разгорелся политический скандал: Трамп сообщил, что Болтон раскрыл в ней секретную информацию, на что у него не было права. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США намерено лишить Болтона прибыли от продажи книги.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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