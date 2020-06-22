Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 11:59 На Украине в Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар Общество, 11:50 Представителей Германии не будет на параде Победы в Москве Политика, 11:50 Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России Политика, 11:47 Певец Лайонел Ричи вложился в стартап Heal. Это Uber в сфере медицины Quote, 11:43 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:30 СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус Спорт, 11:27 Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне Общество, 11:25 Обзор всех голов тура возобновившегося чемпионата России по футболу Спорт, 11:08 Land Cruiser по-китайски. Тест-драйв GAC GS8 Авто, 11:06 В Норильске после массовой драки возбудили уголовное дело Общество, 11:05 Нассим Талеб рассказал о сторонниках-идиотах биткоина Крипто, 11:05 Какие стратегии выживания используют диджитал-агентства во время пандемии Pro, 11:01 С чистого листа: где кризис открыл новые ниши для бизнеса РБК и Промсвязьбанк, 10:59
Общество ,  
0 

На Украине в Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

Фото: Reuters
Фото: Reuters

На Украине в зоне отчуждения чернобыльской атомной электростанции (АЭС) начался пожар, загорелись трава и деревья. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает «Украина 112».

Огонь вспыхнул около села Ильинцы на территории Лубянского лесничества накануне вечером. «В 20:40 пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — уточняется в сообщении. Для тушения привлекли 11 человек и три единицы техники.

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине открыли для посещения
Общество
Фото: Пресс-служба Президента Украины / AP

В апреле начавшийся в Чернобыле пожар уничтожил больше 11 тыс. га леса, экологическая инспекция фиксировала в эпицентре пожара превышение радиации. Огонь находился в 2 км от хранилищ, где собраны наиболее радиоактивные отходы.

Виновником пожара назвали 37-летнего местного жителя, который высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву. Его задержала полиция, планировалось возбудить уголовное дело по ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов).

Теги: Чернобыль, пожар, Украина
Материалы по теме
Зеленский наградил тушивших лесной пожар в Чернобыле спасателей
Общество
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Общество
Из-за лесного пожара уровень радиации в Чернобыле превысил норму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter