На Украине в Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

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На Украине в зоне отчуждения чернобыльской атомной электростанции (АЭС) начался пожар, загорелись трава и деревья. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает «Украина 112».

Огонь вспыхнул около села Ильинцы на территории Лубянского лесничества накануне вечером. «В 20:40 пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — уточняется в сообщении. Для тушения привлекли 11 человек и три единицы техники.

В апреле начавшийся в Чернобыле пожар уничтожил больше 11 тыс. га леса, экологическая инспекция фиксировала в эпицентре пожара превышение радиации. Огонь находился в 2 км от хранилищ, где собраны наиболее радиоактивные отходы.

Виновником пожара назвали 37-летнего местного жителя, который высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву. Его задержала полиция, планировалось возбудить уголовное дело по ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов).