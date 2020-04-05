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Из-за лесного пожара уровень радиации в Чернобыле превысил норму

Фото: Егор Фирсов / Facebook

В Чернобыльской области лесной пожар охватил более 100 гектаров, в центре возгорания уровень радиации превысил норму, сообщает «Укринформ» со ссылкой на временного председателя экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

«Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревьев», — уточнил Фирсанов.

Он сообщил, что в очаге пожара уровень радиации составил 2,3 при норме 0,14.

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Фирсанов заявил, что потребует увеличения штрафа в 50-100 раз за поджог, приведший к пожару в Чернобыле. Сейчас сумма такого штрафа равна 175 гривнам (примерно 489 руб.  по текущему курсу).

Радиационный фон в Киеве на 5 апреля не превышает норму по данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул 4 апреля вблизи села Владимировка. К тушению в зоне отчуждения привлекли 2 самолета, вертолет и более 90 пожарных. Спасатели сообщали, что повышенная радиация осложняет работу.

Теги: Украина, пожар, Чернобыль
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