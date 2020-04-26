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Зеленский наградил тушивших лесной пожар в Чернобыле спасателей

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В ходе рабочего визита в Чернобыль президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые участвовали в тушении лесных пожаров в зоне отчуждения около атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский облетел на вертолете пострадавший участок, после чего выразил благодарность всем спасателям, участвовавшим в тушении. Огонь уничтожил свыше 11 тыс. га леса.

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«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои», — сказал Зеленский.

В начале апреля лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь более 100 тыс. га. В центре охваченных огнем участков экологическая инспекция Украины зафиксировала превышение нормального уровня радиации.

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Фото: Ukrainian Police Press Office / AP

По словам председателя экологической инспекции Украины Егора Фирсова, причиной пожара стал поджог травы, затем пламя перекинулось на деревья. 13 апреля член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что огонь подобрался к Припяти и находится в двух километрах от хранилищ наиболее опасных радиоактивных отходов из ЧАЭС.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Чернобыль, пожар
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