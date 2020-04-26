Зеленский наградил тушивших лесной пожар в Чернобыле спасателей

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В ходе рабочего визита в Чернобыль президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые участвовали в тушении лесных пожаров в зоне отчуждения около атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский облетел на вертолете пострадавший участок, после чего выразил благодарность всем спасателям, участвовавшим в тушении. Огонь уничтожил свыше 11 тыс. га леса.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои», — сказал Зеленский.

В начале апреля лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь более 100 тыс. га. В центре охваченных огнем участков экологическая инспекция Украины зафиксировала превышение нормального уровня радиации.