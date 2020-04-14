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Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Им оказался местный житель, который сжигал отходы и высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву. Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются последние две недели

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Задержанным оказался 37-летний местный житель, говорится в сообщении. Он сжигал мусор в районе своего дома, затем погрузил тлеющие остатки костра на тележку и вывез их за пределы села, где высыпал на сухую траву. После того, как она загорелась, мужчина безуспешно попытался потушить возгорание самостоятельно.

Из-за ветра его площадь увеличилась, огонь перекинулся на лесной массив и позже затронул зону отчуждения.

В отношении задержанного мужчины будет возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение лесных массивов), говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что пожарные все еще продолжают бороться с пожаром на территории Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внимательно следит за ситуацией в районе АЭС. Об этом президент написал на своей странице в Facebook. Он поблагодарил пожарных за мужество и отметил, что они делают все возможное.

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Зеленский также анонсировал совещание с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, где будет обсуждаться вопрос с пожарами. «Выводы не заставят себя долго ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности», — написал Зеленский.

На прошлой неделе во время обращения к народу президент предложил ужесточить наказание за сжигание сухой травы и ввести уголовную ответственность, сообщает портал 112.ua. Ранее Рада уже повысила штраф за сжигание сухостоя, но президент считает, что наказание надо усилить. Он отметил, что в 2020 году количество пожаров в природных экосистемах выросло на 30%.

Пожары на территории отчуждения Чернобыльской АЭС начались еще в начале апреля. Тогда уровень радиации в центре возгорания превысил норму, сообщал временный председатель экологической инспекции Украины Егор Фирсов. При норме 0,14 уровень радиации был 2,3, уточнял Фирсов.

В понедельник, 13 апреля, огонь находился на расстоянии 2 км от хранилищ радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС. По словам члена общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, в этих хранилищах находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы АЭС.





 

Автор: Мария Лисицына
Теги: пожар, Чернобыльская АЭС, зона отчуждения
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