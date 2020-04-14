Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Им оказался местный житель, который сжигал отходы и высыпал тлеющие остатки мусора на сухую траву. Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются последние две недели

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Задержанным оказался 37-летний местный житель, говорится в сообщении. Он сжигал мусор в районе своего дома, затем погрузил тлеющие остатки костра на тележку и вывез их за пределы села, где высыпал на сухую траву. После того, как она загорелась, мужчина безуспешно попытался потушить возгорание самостоятельно.

Из-за ветра его площадь увеличилась, огонь перекинулся на лесной массив и позже затронул зону отчуждения.

В отношении задержанного мужчины будет возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение лесных массивов), говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что пожарные все еще продолжают бороться с пожаром на территории Чернобыльской АЭС.