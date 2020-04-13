Общественник сообщил о добравшемся до Припяти пожаре в зоне отчуждения

Фото: EPA / ТАСС

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения подобрался к Припяти, и ему осталось 2 км до хранилищ радиоактивных отходов и Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на члена общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

«Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в 2 км напрямую от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», — сказал Емельяненко, который также является директором Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров.

По его словам, там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всего Чернобыля.

Емельяненко обратился к офису президента Украины и главе государства Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе МВД Арсену Авакову и ряду других госдеятелей, чтобы они обратили внимание на ситуацию.