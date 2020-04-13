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Общественник сообщил о добравшемся до Припяти пожаре в зоне отчуждения

Фото: EPA / ТАСС

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения подобрался к Припяти, и ему осталось 2 км до хранилищ радиоактивных отходов и Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на члена общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

«Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в 2 км напрямую от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», — сказал Емельяненко, который также является директором Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров.

Из-за лесного пожара уровень радиации в Чернобыле превысил норму
Общество

По его словам, там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всего Чернобыля.

Емельяненко обратился к офису президента Украины и главе государства Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе МВД Арсену Авакову и ряду других госдеятелей, чтобы они обратили внимание на ситуацию.

Накануне в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщали, что на левом берегу Припяти пожаров нет. По данным агентства на 13 апреля, лесная подстилка горит между дамбой водоема-охладителя и Припятью, на правом берегу реки. Огонь добрался до железнодорожной станции Янов, миновав участок Рыжего леса.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Спустя два дня украинские правоохранители задержали подозреваемого, 27-летнего жителя села Раговка, который поджег траву вблизи заброшенной местной фермы. По его словам, он сделал это ради забавы. Затем огонь перекинулся дальше из-за ветра, и мужчина не смог его потушить. Верховная рада Украины приняла закон, который повышает размер штрафов за поджог сухой травы в 18 раз.

Теги: Украина, лесные пожары, Чернобыль
Материалы по теме
Из-за лесного пожара уровень радиации в Чернобыле превысил норму
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили
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