Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине открыли для посещения

Фото: Пресс-служба Президента Украины / AP

На Украине зону отчуждения Чернобыльской АЭС открыли для посетителей с определенными ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает госагентство страны по вопросам управления зоной отчуждения в Facebook.

Так, в зоне отчуждения разрешено проводить массовые мероприятия при условии, что все участники пройдут температурный скрининг при посадке в автобус и на КПП «Дитятки». Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также во время адаптивного карантина действуют ограничения на посещение определенных объектов — будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день. Также в группе могут находиться не более десяти человек.

«Снятие всех ограничений произойдет после завершения карантина», — говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года власти Украины заявили, что с начала года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, что стало рекордом. Тогда госагентство связало это с появлением электронного пропуска для входа в зону, а также с повышенным интересом к чернобыльской АЭС после выхода мини-сериала HBO.

Летом 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который должен превратить Чернобыль «в одну из точек экономического роста новой Украины». Тогда он подчеркнул, что необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит».

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

На Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 22 811 случаев COVID-19, из них 679 — летальные, еще 8 934 пациента выздоровели.