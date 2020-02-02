Зеленский счел недостаточной выплату по $80 тыс. семьям погибших в Иране

Такую сумму родственникам жертв авиакатастрофы Boeing 737, который разбился под Тегераном 8 января, предложили иранские власти

Владимир Зеленский (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Иран предлагал выплатить по $80 тыс. компенсации родственникам граждан Украины, которые погибли при крушении пассажирского Boeing 737 под Тегераном. Об этом в комментарии ТСН заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Тегеран сражу же предложил выплатить эту сумму семье каждого погибшего, однако украинская сторона не согласилась на это. «Мне кажется, что это маловато, — заявил он. — Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать — $80 тыс. это совсем мало».

Президент пообещал, что Киев будет настаивать на увеличении суммы, но отметил при этом, что человеческая жизнь «не измеряется никакими деньгами».

Украина будет обращаться в международный суд, добавил Зеленский. Он напомнил, что власти страны выплатили родственникам погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) «Вторая часть компенсации — от «Международных авиалиний Украины» через страховые компании», — отметил он.