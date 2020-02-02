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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский счел недостаточной выплату по $80 тыс. семьям погибших в Иране

Такую сумму родственникам жертв авиакатастрофы Boeing 737, который разбился под Тегераном 8 января, предложили иранские власти
Владимир Зеленский (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Иран предлагал выплатить по $80 тыс. компенсации родственникам граждан Украины, которые погибли при крушении пассажирского Boeing 737 под Тегераном. Об этом в комментарии ТСН заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Тегеран сражу же предложил выплатить эту сумму семье каждого погибшего, однако украинская сторона не согласилась на это. «Мне кажется, что это маловато, — заявил он. — Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать — $80 тыс. это совсем мало».

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Президент пообещал, что Киев будет настаивать на увеличении суммы, но отметил при этом, что человеческая жизнь «не измеряется никакими деньгами».

Украина будет обращаться в международный суд, добавил Зеленский. Он напомнил, что власти страны выплатили родственникам погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) «Вторая часть компенсации — от «Международных авиалиний Украины» через страховые компании», — отметил он.

Зеленский дважды обсудил авиакатастрофу с президентом Ирана Хасаном Роухани. «Он сказал — это только наша вина, мы сделаем все, чтобы все виновные были наказаны и будет компенсация», — привел украинский президент слова иранского лидера.

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета. Из 176 человек, находившихся на борту, никто не выжил. По данным МИД Украины, погибли 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции, четверо — Афганистана. Трагедия произошла после атак Ирана по американским базам в Ираке. Эта мера стала ответом на убийство в Багдаде военными США командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Сначала в Тегеране заявляли, что разбился из-за технической неисправности. Позже Иран признал, что лайнер непреднамеренно сбила ракета. Зеленский потребовал от иранских властей вернуть на родину тела погибших украинцев, выплатить компенсации и привлечь к ответственности виновных.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, Иран, компенсации
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